Charles Leclerc é hipótese para a Theodore Racing no Grande Prémio de Macau

A equipa Theodore Racing by Prema aposta forte na prova do território e está interessada em trazer o actual líder do campeonato de Fórmula 2 e piloto da Ferrari. As decisões só vão ser tomadas mais tarde, mas o cenário é admitido pelo chefe da formação.



O actual líder do campeonato de Fórmula 2, Charles Leclerc, pode vir mesmo a disputar o Grande Prémio de Macau, vestindo as cores da formação Theodore Racing by Prema. A informação foi avançada, ontem, pela revista especializada em desporto motorizado Autosport.

A presença do piloto monegasco na principal prova do evento de Macau está dependente da equipa conseguir inscrever quatro carros, e de um dos actuais pilotos da formação no Campeonato Europeu de Fórmula 3 ficar de fora. Ou seja, entre os pilotos que representam a equipa: Maximilian Guenther, Callum Ilott, Guan Yu Zhou e Mick Schumacher – filho de Michael Schumacher –, um terá de ficar de fora.

A hipótese não é descabida. O evento de Macau assume uma especial importância para a Theodore Racing by Prema, uma vez que Teddy Yip Jr., filho do antigo parceiro de Stanley Ho com o mesmo nome, é um dos principais patrocinadores. Neste contexto o Grande Prémio tem sido sempre encarado como fundamental para promover a equipa. Nos últimos dois anos, o representante da Theodore Racing foi mesmo o sueco Felix Rosenqvist, que ganhou há dois anos e no ano passado foi segundo, atrás de Félix da Costa.

Leclerc aparece associado à Theodore Racing porque é uma das estrelas emergentes do panorama actual do automobilismo. Além de ser o líder do Campeonato de Fórmula 2, uma das principais competições de formação, o monegasco faz parte do programa de pilotos da Ferrari e testou recentemente o carro de Fórmula 1, onde foi o mais rápido, entre os diferentes pilotos que estiveram em pista.

“Acho que todas as equipas gostavam de ter o Charles [Leclerc] entre os seus pilotos, mas compreendemos que o objectivo dele é vencer o campeonato de Fórmula 2”, disse, à revista, o chefe da equipa Rene Rosin.

“Neste momento, ainda não estamos a pensar no Grande Prémio de Macau. Falta recebermos as primeiras informações por parte da Federação Internacional do Automóvel sobre a prova. Só depois é que vamos decidir o número de carros com que vamos participar”, acrescentou.

“Podemos mesmo levar quatro carros. Mas nesse cenário o mais lógico é que tenhamos connosco os pilotos que estão no campeonato de Fórmula 3… É uma decisão que só vamos tomar mais tarde”, apontou Rene Rosin.

Também Leclerc mostrou interesse em regressar ao Grande Prémio de Macau: “Adorava regressar a Macau, mas tenho de ver se não há conflitos com o meu programa de corridas na Fórmula 2”, apontou à Autosport.

Na única participação no Grande Prémio de Macau, há dois anos, Charles Leclerc conseguiu um segundo lugar, aos serviço da equipa Van Amersfoort Racing.