A zona do Fai Chi Kei foi atingida na tarde de ontem por um apagão no fornecimento de energia eléctrica que afectou 2900 residências. A informação foi avançada pela Companhia de Electricidade de Macau (CEM) à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. A empresa explicou que o corte de electricidade de 21 minutos teve origem numa falha num dos cabos de média tensão. O fornecimento de electricidade esteve interrompido desde as 17h45 e foi reposto às 18h06.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...