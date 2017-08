Zheng Anting alerta para dificuldades de trabalhadores públicos aposentados

O facto dos trabalhadores da função pública que fizeram descontos antes de 2007 só conseguirem recuperar as contribuições a partir desse ano, independentemente dos descontos anteriores, levou o deputado Zheng Anting a pedir que o Executivo altere a situação.

“Com a aposentação a aproximar-se [os funcionários públicos] descobriram que só conseguem retomar as contribuições pagas desde 2007. Como o seu índice salarial é apenas de 190 [pontos], o montante das contribuições pagas é bastante reduzido. Mais, as rendas são elevadíssimas, e os preços dos bens e o custo de vida sobem constantemente, portanto, com aquele montante vai ser difícil o seu sustento após a aposentação”, afirmou o legislador.

O deputado quer assim que o Governo permita que estes trabalhadores continuem a “receber o prémio de antiguidade e os subsídios de residência e de família depois de aposentados”.