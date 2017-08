Sharapova convidada para torneio de Pequim

Maria Sharapova, que regressou ao ‘courts’ em abril após cumprir uma suspensão de 15 meses, por doping, recebeu um convite (‘wildcard’) da organização do torneio de Pequim, anunciou a tenista russa.

“Estou muito orgulhosa por regressar a Pequim. Estou entusiasmada porque será o meu primeiro torneio este ano na Ásia”, afirmou a jogadora ao site oficial do circuito profissional feminino (WTA).

Com 30 anos, Sharapova, antiga líder do ‘ranking’ mundial, ocupa o 149.º lugar da hierarquia e está actualmente a recuperar de uma lesão contraída na semana passada, durante o torneio de Toronto, Canadá.

Para além de Sharapova, vencedora do torneio de Pequim em 2014, estão também confirmadas na capital chinesa a espanhola Garbine Muguruza, recente campeã do ‘Grand Slam’ de Wimbledon, a norte-americana Venus Williams, finalista em Londres, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-ider do ‘ranking’ mundial.

O torneio de Pequim disputa-se entre 30 de Setembro e 8 de Outubro.