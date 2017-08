O deputado António Ng Kuok Cheong atacou ontem o Chefe do Executivo, que acusou de não responder às perguntas dos membros da Assembleia Legislativa quando vai à casa do órgão legislativo. Em causa, para o pró-democrata, está o facto de o Chefe do Executivo não querer garantir a implementação da política “Terras de Macau para as Gentes de Macau” nos novos aterros.

“Quanto à política ‘novos aterros urbanos para as gentes de Macau’, no plenário da Assembleia Legislativa de 2 de Agosto, o Chefe do Executivo só leu o seu manuscrito e deu uma resposta estereotipada e desactualizada, afirmando que essa política tem a desvantagem de roubar terrenos à habitação pública”, começou por dizer o deputado.

“Isto leva as pessoas a duvidar se ele não está a fugir às responsabilidades. Se se assegura que na Zona A dos novos aterros urbanos estão reservados terrenos para a construção de 28 mil fracções de habitação pública, então como é que essa política vai roubar terrenos à habitação pública? O Chefe do Executivo que acorde e deixe de fingir que está a dormir!”, acrescentou.

Já no plenário do dia 2 de Agosto, Ng Kuok Cheong tinha gritado para o Chefe do Executivo responder à sua pergunta, após Chui Sai On ter lido o guião com as respostas que leva para as sessões em que responde às perguntas dos deputados.

Também ontem a deputada Ella Lei Cheng I voltou a abordar a questão da habitação pública na Assembleia Legislativa. A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau recordou que entre 2005 e 2010, durante um período de subida dos preços dos imóveis, a oferta de habitação económica foi zero. Algo que está a voltar a acontecer: “E o mais preocupante é que a oferta zero de habitações [públicas] voltou a surgir agora”. J.S.F.