Número recorde de candidaturas na Bienal de Design de Macau

A Bienal de Design de Macau registou, este ano, o maior número de participações

num total de 11 edições da mostra. Na primeira fase de avaliação, foram

recolhidas 2575 submissões de 33 países e regiões, incluindo do território, Hong

Kong, Taiwan, China Continental, Malásia, Japão, Holanda, Alemanha e Reino

Unido.

Céline Lamée, directora de design da marca de design da empresa LAVA, da

Holanda, Steffe Knoll, designer de posters alemão, o designer gráfico Guang-yu,

da China, e membros da AGI constituíram o júri que seleccionou 916 entradas de

seis categorias distintas, do grupo livre e de estudantes.

As categorias são Design de Identidade Corporativa, Design de Comunicação

Visual, Design de Publicação, Design de Posters e Design de Ilustração e Media

Digital. Os mais de 900 trabalhos passam à fase final de avaliação, que decorrerá

em Setembro.

As criações premiadas serão expostas no Museu das Ofertas sobre a

Transferência de Soberania de Macau a partir do dia da cerimónia de entrega de

prémios, a realizar-se no final deste ano. Alguns dos trabalhos artísticos serão

escolhidos para fazer parte das colecções permanentes do Museu de Arte de

Macau.