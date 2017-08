Kwan Tsui Hang quer melhor gestão na “Macau dos Elefantes Brancos”

Os gastos excessivos com as obras públicas, as construções com utilidade questionável e a impunidade das construturas perante derrapagens orçamentais e não-cumprimento de prazos levaram a deputada Kwan Tsui Hang a chamar Macau de terra dos “Elefantes Brancos.” As afirmações foram feitas nas intervenções antes da ordem do dia, na Assembleia Legislativa.

“Macau é uma terra de ‘elefantes brancos’ e, para além de serem elevadíssimas as despesas com a sua construção e reparação, as despesas com a sua gestão e funcionamento diários também não são baratas. Assim, se esses ‘elefantes conseguem ou não contribuir para o desenvolvimento socioeconómico é também uma questão que merece a nossa ponderação”, afirmou a deputada, que no final da legislatura abandona o hemiciclo.

Na altura de apontar exemplos dos “elefantes brancos”, Kwan apontou para o Terminal Marítimo da Taipa, que além de um custo de 3,8 mil milhões de patacas, tem gastos de manutenção na ordem dos 100 milhões.

Ainda sobre a construção de novos projectos, que Kwan admite serem necessários devido ao crescimento recente, a legisladora defende que devem ser “concretizados com um plano científico, não podendo, de modo algum, ser implementados de forma cega”.

Por outro lado, a deputada quer mecanismos muito claros, ao nível das sanções, que protejam o interesse público quando há litígios entre as concessionárias e o governo. O objectivo é evitar que os diferendos tenham de ser resolvidos em tribunal, com as concessionárias a serem favorecidas, enquanto a RAEM fica em posição enfraquecida, pelo facto de estar a correr contra o tempo. Estas são situações que se verificaram no passado, como no caso da oficina do metro ligeiro da Taipa. J.S.F.