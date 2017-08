Governo de Macau renova concessão do Jockey Club por seis meses

O Governo de Macau renovou por seis meses a concessão da Companhia de Corridas de Cavalos que opera o Macau Jockey Club, de acordo com uma decisão publicada ontem em Boletim Oficial.

Uma ordem executiva delega no secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, poderes para representar a Região Administrativa Especial de Macau como outorgante “na escritura pública de prorrogação do prazo por seis meses, ou seja, até 28 de Fevereiro de 2018”, e também na alteração do contrato de exploração de corridas de cavalos.

Em Setembro de 2015, o Governo de Macau renovou o contrato da Companhia de Corridas de Cavalos por dois anos.

A companhia fechou 2016 com prejuízos acumulados de 4.073 milhões de patacas.

De acordo com as contas auditadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas, na reunião de 29 de Março de 2017, a Companhia de Corridas de Cavalos registou também um passivo de 1.314 milhões de patacas.

Apesar de registar perdas desde 2005, a empresa concessionária sempre manifestou interesse na renovação e, no relatório, dizia estar “em processo de aplicação da renovação do contrato de concessão de corridas pelo Governo”.

O Macau Jockey Club, ligado ao universo da SJM, tem como vice-presidente do Conselho de Administração e administradora executiva Angela Leong, quarta mulher de Stanley Ho e deputada à Assembleia Legislativa.

A renovação da concessão do Macau Jockey Club foi contestada pela sociedade protectora dos animais Anima, que questiona a gestão da empresa e as condições em que vivem os cavalos, nomeadamente os já foram retirados das provas.