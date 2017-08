Feridos do acidente com autocarro da Nova Era já tiveram alta

Os oito feridos resultantes de um acidente com um autocarro da Nova Era na manhã de domingo já tiveram alta hospitalar. Quatro foram encaminhados para o Centro Hospitalar Conde São Januário, um homem e três mulheres com idades compreendidas entre os 57 e os 68 anos. Os outros dois feridos, um homem e uma mulher com idades entre os 20 e os 46 anos, foram transportados para o Hospital Kiang Wu e também tiveram alta hospitalar após tratamento médico.

O acidente em causa aconteceu na manhã de domingo quando um autocarro da Nova Era que percorria a carreira 10B se despistou e colidiu contra um gradeamento perto do edifício do Grande Prémio de Macau.