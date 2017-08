Elite do basquetebol asiático em Macau para disputar torneio

Entre 20 e 24 de Setembro oito equipas das principais ligas de basquetebol da China, Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Filipinas vão disputar a “Liga Asiática”, que vai ter lugar na Arena do Studio City.



Oito equipas da elite do basquetebol asiático vão estar em Macau, entre 20 e 24 de Setembro para participarem num torneio, na Arena do Studio City, no Cotai. A competição tem como nome “Liga Asiática” e de acordo com as informações disponibilizadas pelo promotor tem como objectivo “transformar-se num torneio de clubes para premiar o campeão da região”.

De acordo com as regras, as formações têm de ser representadas na maioria por atletas nascidos nos países onde as equipas estão baseadas. A excepção são dois jogadores que as equipas podem inscrever como estrangeiros, para “aumentar ainda mais o nível da competição”.

A nível das equipas presentes, vêm de Shenzhen os Leopards, que actuam na Associação Chinesa de Basquetebol (CBA, em inglês), e tem como principais figuras o internacional chinês e poste Li Muhao, o poste Shen Zijie e o líbero Gu Quan.

Também da China vão participar os Zhejiang Lions, que têm acompanhado nas últimas épocas os Shenzhen Leopards ao nível de presenças nos play-offs da CBA. Os Lions têm como principais estrelas Hu Jinqiu, líbero e internacional chinês, assim como o capitão e internacional por Taiwan, o poste Lin Chih-chieh.

A Ilha Formosa vai estar representada em Macau com os Fubon Braves, equipa que ficou no quarto lugar na época passada da principal liga de basquetebol de Taiwan, a Super Liga de Basquetebol. Apesar da veterania, Blackie Chen, poste de 40 anos, é o principal atleta da formação.

Do Japão estão confirmadas as presença dos Chiba Jets e Ryoku Kings. A formação de Chiba chega motivada ao torneio depois do terceiro lugar na liga japonesa. O base Yuki Togashi é o atleta mais popular, após ter actuado em torneios secundários pelos Dallas Mavericks, equipa da liga norte-americana NBA. No lado dos Kings, o americano Reyshawn Terry é a grande vedeta. O poste chegou mesmo a ser a segunda escolha do draft dos Orlando Magic da NBA, em 2007, mas nunca se conseguiu afirmar.

As outras equipas em competição são os Seoul Samsung Thunders e Goyang Orions, da Coreia do Sul, e os Gilas Pilipinas. Destaque na formação de Goyang para o poste Heo-Il young, um dos melhores jogadores coreanos, e para Moon Tae-jong, ala de 41 anos.

Entre 20 e 22 de Setembro as equipas vão disputar a fase de grupos da competição, passando à fase seguinte os dois melhores classificados. O grupo A é constituído pelos Leopards, Orions, Pilipinas e Jets. No B estão os Lions, Kings, Thunders e Braves. As meias-finais realizam-se a 23 de Setembro, estando a final agendada para 24 de Setembro.