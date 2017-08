Eleição dos “Atletas Excepcionais de Macau” aberta para a fase de nomeações

O Instituto do Desporto encontra-se a receber nomeações para a eleição dos “Atletas Excepcionais de Macau” em três categorias: atleta excepcional, treinador excepcional e atleta mais popular online. A fase de nomeações termina no próximo dia 20 e o público poderá depois votar entre 28 de Agosto e 26 de Setembro. Este ano o Instituto do Desporto vai atribuir um novo prémio a uma equipa que tenha alcançado resultados notáveis nos últimos dois anos.

Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, com esta iniciativa o Instituto do Desporto pretender encorajar os jovens a verem os atletas como “exemplos a seguir” e a participarem num maior número de actividades desportivas.