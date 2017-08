Dois jornalistas mortos em dois dias

Dois jornalistas foram mortos nas Filipinas em dois dias, em incidentes separados, anunciaram ontem as autoridades do país, considerado um dos mais perigosos do mundo para os jornalistas.

O locutor de rádio Rudy Alicaway e o cronista Leo Díaz foram o terceiro e quarto jornalistas mortos nas Filipinas desde a eleição, em 2016, do presidente Rodrigo Duterte, muito criticado pela imprensa, segundo o secretário-geral da União Nacional de Jornalistas filipinos, Dabet Panelo.

Nos dois casos, as vítimas seguiam de motorizada e foram atingidas a tiro por trás por desconhecidos que se aproximaram também de motorizada.

Ambos os assassínios ocorreram em Mindanao, no sul das Filipinas, onde estão activos militantes islâmicos, guerrilheiros comunistas e senhores de guerra.

Leon Díaz, 60 anos, morto na cidade President Quirino, era correspondente do tabloide Balita News e autor de crónicas para um jornal local, escrevendo sobretudo sobre corrupção, jogo ilegal e droga, segundo o consultor do jornal Fort Yerro.

Rudy Alicaway, assassinado no domingo na cidade de Molave, animava uma emissão semanal na rádio DXPB, mas não cobria assuntos controversos, segundo o director dessa rádio pública, Rocel Navarro.

Um estudo da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) de 2016 indicava que 146 jornalistas foram mortos nas Filipinas entre 1990 e 2015 e classificava o país como o segundo mais perigoso do mundo para a imprensa depois do Iraque.

A imprensa filipina tem sido particularmente crítica do presidente Duterte, em especial da sua ”guerra contra a droga”, que já fez milhares de mortos, e o chefe de Estado não tem escondido a sua hostilidade em relação aos ‘media’.

“Não é por serem jornalistas que estão livres de serem assassinados”, disse Duterte pouco antes de assumir funções.