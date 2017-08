Desfecho do Verão com InspirARTE à Solta, no CCM

O Centro Cultural de Macau (CCM) assinala, a 27 de Agosto, o final da temporada de Verão com o evento InspirARTE à Solta, destinado aos mais pequenos. O programa estende-se ao longo do dia e contempla uma sucessão de peças e workshops. Os participantes do workshop “Musical GoGoGo!” deste ano vão levar ao público uma série de números, durante os quais vão interpretar cenas seleccionadas a partir de sucessos musicais.

Já os participantes do workshop “Hora das Palhaçadas!” vão demonstrar os truques que aprenderam, “enquanto os Feiticeiros de Marionetas se juntam aos instrutores para actuarem e mostrarem os seus novos fantoches”. A festa conta também com a presença de meninos e meninas do Coro Infantil do CCM “que vão trazer uma mescla de elementos musicais e de teatro físico através da interpretação de uma série de temas interpretados num miniconcerto!”.

O programa integra ainda leitura de contos, actuação de palhaços, visita guiada aos bastidores, pinturas faciais, desfile de máscaras, aventuras com marionetas e um mini-desfile em que as crianças assumem a pele das suas personagens favoritas. O evento, com início às 15h30, tem entrada livre.