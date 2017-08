Cinco candidatos de Macau admitidos a estágios da UNESCO em Moçambique, Camarões e Peru

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos avançou ontem que foram admitidos cinco candidatos ao “Projecto de Estágios na UNESCO”, para vagas nas áreas de ciências sociais e humanas, de ciência, tecnologia e inovação, de recursos humanos, de comunicação e de património cultural. Quatro dos seleccionados vão partir no final deste mês para as delegações da UNESCO nos Camarões, Moçambique e Lima, começando os respectivos estágios no início de Setembro.

Este ano, foram disponibilizadas cinco vagas de estágio com a duração de seis a 12 meses, tendo sido recebidas 36 candidaturas. As áreas de ciências sociais e humanas e de recursos humanos foram as que recolheram mais inscrições, um total de 27 e 22, respectivamente.

De acordo com o regulamento do estágio, caso os candidatos admitidos desistam ou submetam documentos de confirmação fora do prazo fixado, as vagas serão preenchidas pelas candidaturas suplentes, de acordo com a ordem.

A Comissão de Desenvolvimento de Talentos revelou ainda que, no que respeita ao “Programa de apoio financeiro para frequência do curso de mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal”, há actualmente dois requerentes admitidos após avaliação preliminar. As inscrições no “Programa de apoio financeiro para frequência no curso “The Lisbon MBA” mantêm-se abertas até ao início de Outubro deste ano.

Em comunicado, a Comissão divulgou que o público já pode aceder à sua conta oficial de WeChat, na qual são partilhadas “informações sobre as últimas notícias da Comissão, inscrição nos projectos”. É também possível a entrada directa no “sistema de registo de talentos, na plataforma de informações das credenciações e plataforma destinada ao regresso de pessoas a Macau”.