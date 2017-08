Aeroporto prevê aumentar movimento de passageiros em 8 por cento

O Aeroporto Internacional de Macau (AIM) espera aumentar em oito por cento a capacidade de passageiros durante este Verão em relação ao mesmo período homólogo. Quem o disse foi Eric Fong, director do Departamento de Marketing da entidade gestora do AIM, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Segundo números avançados pelo responsável, a capacidade global de passageiros do Aeroporto Internacional de Macau é de 19 mil por dia. O número de voos diminuiu em cerca de um por cento mas Fong assegura que o volume de passageiros continua a aumentar de forma estável.

