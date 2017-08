Voos para o Japão cancelados devido a influência do tufão Noru

A Air Macau cancelou ontem duas ligações aéreas, agendadas para hoje, devido aos efeitos do tufão Noru, que está a afectar o Japão. Segundo a Rádio Macau, por realizar ficam os voos NX856 e NX 855, com destino e partida de Osaka. De acordo com a mesma estação, a companhia garantiu que os passageiros com bilhetes comprados vão poder realizar as viagens na terça-feira. O NX856, que deveria sair hoje, às 10h30, de Macau, será realizado amanhã, às 13h. Já o NX855, com partida de Osaka às 16h30, está agendado para as 18h30 de amanhã. Horários que podem entretanto sofrer alterações, dependendo das condições climatéricas. Os pedidos de remarcação ou de possível reembolso devem ser feitos junto da Air Macau.

