Sulu Sou reabrirá a sua página de Facebook “o mais rápido possível”

Sulu Sou escondeu a sua página pública de Facebook na sexta-feira, após a entrada em vigor da proibição de propaganda eleitoral, decretada pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL). “Eu acho que a iniciativa de ocultar seguiu as diretrizes”, disse Sulu ao PONTO FINAL. Quando abrirá novamente a página o candidato ao escrutínio de 17 de Setembro? “O mais cedo possível”.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

Para observar a proibição de propaganda eleitoral, Sulu Sou escondeu primeiro os posts relacionados com a mesma proibição na sua página pública do Facebook, mas foi informado pela CAEAL de que algumas informações relativas à sua candidatura ainda podiamm ser vistas. Então, o candidato decidiu remover temporariamente todos os conteúdos da sua página. Fê-lo a 4 de Agosto, um dia depois de se ter efectivado oficialmente a proibição de propaganda. Sulu Sou, que aguarda agora um próximo contacto com a comissão eleitoral, lamenta o que chama de tratamento diferenciado entre candidatos, uma vez que aqueles que são actualmente deputados podem transmitir as suas opiniões dentro do hemiciclo.

Alguns outros candidatos que já antes tinham escondido os seus posts do Facebook, mas estes ainda podiam ser encontrados no álbum de fotografias e depois reencaminhados, por quem o entenda fazer. “Os outros grupos de candidatura não esconderam a página inteira, eles esconderam essencialmente alguns posts, fotos e vídeos. Penso que tomar a iniciativa de ocultar tudo cumpre por inteiro as diretrizes, mas a CAEAL respondeu que, como candidatos, somos responsáveis pelos conteúdos relacionados que forem encontrados on-line; ora, há coisas que não podemos controlar, e por isso acho que a CAEAL tem que se explicar melhor”, disse Sulu Sou.

“Por um lado, escondemos e, por outro lado, esperamos obter mais informações (da CAEAL). O que mais nos preocupa é que se escondemos ou excluímos duas fotos hoje, nada nos garante que a CAEAL não nos ligue no dia seguinte a dizer que ainda vêem algumas informações relevantes na nossa página, sem contudo explicarem explicitamente qual a informação em causa. Ou seja, arriscamo-nos a não fazer outra coisa”, disse Sulu Sou, em declarações ao PONTO FINAL.

Quando questionado sobre se a CAEAL está a tratar desfavoravelmente a lista que encabeça, a Associação do Novo Progresso de Macau, Sulu Sou respondeu: “Eu, até agora, tenho olhado para isto a partir de um ângulo positivo, já que é uma determinação que segue a nova lei eleitoral e eles estão a implementá-la estritamente – incluindo o mecanismo de queixa, que ajuda a que as eleições sejam justas, só isso. Sinto que a CAEAL está limitada por tantas dificuldades, uma vez que não é uma comissão permanente, é temporária, e também é a primeira vez que o presidente e alguns membros da comissão se envolvem nas eleições, já para não mencionar as capacidades para lidar com os conteúdos promocionais que surgem on-line”.

Sente-se mais limitado do que os candidatos que são actualmente deputados? Sulu Sou admitiu: “É claro, eu sinto isso, porque os legisladores podem expressar opiniões, embora não tenham permissão para mostrar as suas fotos no gabinete de deputado, o que é uma melhoria em relação a anos anteriores. No entanto, quando falam na Assembleia Legislativa, o que eles dizem não pode ser cem por cento desligado do seu programa político”. E acrescentou: “A CAEAL apenas está a restringir as opiniões públicas de candidatos que não são deputados, mas o discurso dentro da AL não tem restrições, e isso é um tratamento desigual; penso que seria melhor deixar os candidatos que não são deputados também poderem falar publicamente”.

Por fim, Sulu Sou referiu que reabrirá a sua página de Facebook o mais rápido possível: “Por agora, ainda esperamos voltar a contactar a CAEAL; se nos derem uma resposta mais precisa, reabriremos a página e mostraremos ao público os conteúdos que não violam quaisquer regulamentos”.