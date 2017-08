Selecção de Taekwondo conquistou cinco medalhas na Malásia

A atleta Kong Chi Lam esteve em destaque em Kuala Lumpur e venceu uma medalha de ouro para Macau. Mas, o menino Chan Iek Hei não lhe quis ficar atrás e alcançou a prata nas duas modalidades em que competiu.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

A atleta Kong Chi Lam foi a grande estrela da comitiva de Macau que participou no Campeonato Internacional de Taekwondo, em Kuala Lumpur, e trouxe consigo o “Ouro”. A competição teve a participação de mais de 970 atletas, nas diferentes categorias, e a comitiva de Macau conseguiu nada menos do cinco medalhas: uma de ouro, três de prata e uma de bronze.

Kong Chi Lam, que participou na vertente de combate do Taekwondo, conhecida como “Kyorugi”, para lutadores com peso entre os 44,1 e 46 kg e idades compreendidas entre os 15 e 17 anos, ficou isenta na primeira ronda. No entanto, quando teve de subir ao tapete ganhou todos os combates e só parou no topo do pódio.

Em destaque esteve também Chan Iek Hei, atleta que participou nas categorias “Kyorugi” e “Poomsae” – esta última com o atleta a ser avaliada numa simulação de combate em que está sozinho – para lutadores com idades entre os 9 e 11 anos. Em ambas o atleta de Macau conseguiu alcançar a medalha de prata, acabando derrotado sempre nas últimas rondas.

Quem também cumpriu com as expectativas foi Nikola Maricic, apesar de não ter sido capaz de segurar o ouro conquistado na edição do torneio do ano passado. À partida para a edição deste ano, o croata radicado em Macau tinha-se proposto conquistar uma medalha, e foi bronze na categoria Poomsae, para atleta com idades entre os 41 e 50 anos.

“Apesar de não ter conquistado o ouro, fiquei feliz com o meu desempenho. O facto de não ter competido tanto este ano, ao contrário do que tinha acontecido na preparação do ano passado, acabou por fazer a diferença” afirmou Nikola Maricic, ao PONTO FINAL.

“Para o ano vou ter de voltar a viajar mais e ir a outros campeonatos para manter a minha técnica actualizada em relação aos outros praticantes. Mesmo assim, estou feliz com os resultados”, acrescentou.

Ainda em Kuala Lumpur, o lutador de Taekwondo abordou a prestação da equipa, sublinhando o trabalho feito pelo mestre e líder da comitiva Willam Wang e a treinadora Wang Jun Nan.

“Fomos com sete atletas e entre centenas de outros participantes conseguimos cinco medalhas. Foi um resultado fantástico, principalmente para o Chan Iek Hon, que esteve muito bem na final de ‘Kyorugi’, em que merecia outro resultado. Mas é uma derrota que lhe permite aprender muito”, explicou.

A restante medalha foi conquistada por Rita Ng Wing Ian, também na vertente Kyorugi, para atletas com idades entre os 15 e 17 e peso entre 46,1 e 49 kg.

Os atletas locais podem ser vistos em acção no Macau Open, cuja data foi finalmente confirmada para 28 e 30 de Outubro, pela Associação de Macau de Taekwondo.