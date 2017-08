Rodolfo Ávila foi 6.º e 12.º no Circuito Internacional de Xangai

Rodolfo Ávila (Volkswagen) teve como melhor prestação no Circuito Internacional de Xangai o sexto lugar, alcançado na primeira corrida do fim-de-semana do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, em inglês). Na segunda prova, o piloto de Macau sofreu um toque do chinês Martin Cao, na última volta, que o fez cair para a 12.ª posição.

A primeira corrida foi conquistada Robert Huff, campeão do Mundial de Carros de Turismo (WTCC) em 2012, naquela que foi a sua primeira participação esta temporada no CTCC. O piloto de Macau foi o segundo melhor dos VW, apenas atrás de Huff. No segundo lugar ficou Jason Zhang (Kia), a 6.874, e na última posição do pódio David Zhu, a 7,691.

A segunda prova foi mais atribulada para Ávila, que sofreu um toque na última volta, quando era 6.º. Antes disso, já tinha visto a direcção danificada por um dos pilotos da Haima. Jim Ka To (Kia) foi o vencedor, na frente de terminaram David Zhu (Senova), a 0.386, e Jiang Tengyi (Volkswagen), a 0.974.

“Foram duas corridas muito intensas e o balanço final do fim-de-semana acaba por saber a pouco, visto que em termos de resultados poderia ter sido melhor. Na primeira corrida tive um duelo interessante com os KIA, que nesta pista foram muito rápidos, porque andaram com menos 80 kg do que o habitual”, disse Rodolfo Ávila.

“A segunda corrida também não foi fácil, porque logo no início um dos Haima danificou-me a direcção. Depois o motor começou a falhar e deixei passar o Rob Huff, que este fim-de-semana conduziu pela nossa equipa, até que na última volta o Martin Cao, num dos Ford, falhou a travagem e acabou por bater forte no meu carro. Fiz um pião e perdi seis posições”, explicou o piloto.

O CTCC faz agora uma pausa de quase dois meses, regressando no início de Outubro, no dia um e dois, com a sexta ronda do campeonato a ter lugar em Hubei, no circuito de Wuhan.