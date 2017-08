Mestres de Wushu de regresso ao território a partir de quinta-feira

Durante o próximo fim-de-semana os “mestres de Wushu” vão regressar pela segunda vez ao território com um programa que este ano se divide em quatro eventos distintos. Macau irá estar representado no Desafio Internacional de Combate com dois lutadores e também no 4º Campeonato Asiático das Danças de Dragão e de Leão com equipas que vão participar nas três categorias.

O “Encontro de Mestres de Wushu” regressa esta quinta-feira ao território e naquela que é a sua segunda edição a iniciativa encontra-se dividida em quatro eventos distintos: Desafio Internacional de Combate – Macau, Festival de Wushu de Verão, Competição Internacional de Taolu e o 4º Campeonato Asiático das Danças de Dragão e de Leão. As diversas actividades que integram o programa vão acontecer até domingo em quatro locais de Macau: Praça da Amizade, Praça do Tap Seac, Pavilhão Polidesportivo Tap Seac, Pavilhão do Estádio do Centro Desportivo Olímpico e Fórum de Macau.

No Desafio Internacional de Combate, Macau conta com dois lutadores em sua representação. São eles João Ramos e Cai Liangchan que vão defrontar, respectivamente, o brasileiro Lucas Calou e o tailandês Armin Pumpanmuang. A competição vai estender-se pelas 18h30 até às 22h30 do primeiro dia do encontro no Pavilhão Polidesportivo Tap Seac. No total vão desenrolar-se 10 combates com atletas provenientes da República Popular da China, Irão, Bélgica, Rússia, Estados Unidos da América, Filipinas, Sérvia, Turquemenistão, entre outros.

O 4º Campeonato Asiático das Danças de Dragão e Leão irá disputar-se entre sexta-feira e sábado no Fórum Macau e conta com 21 equipas distribuídas por três categorias: Dança de Dragão, Dança de Leão do Norte e Dança de Leão do Sul. Macau estará representada nas três vertentes e irá competir contra equipas da República Popular da China, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Taipé, Filipinas, Tailândia e Singapura.

O programa inclui ainda o Curso Internacional de Treinadores de Wushu nas duas vertentes de taolu e sanda e o Campeonato de Desafiadores de Sanda que, à semelhança do Festival de Wushu de Verão e da Competição Internacional de Taolu, vão estender-se ao longo do evento.

Naquele que será o último dia do evento irá realizar-se, pelas 17h, a “Parada de Wushu e de Danças de Dragão e de Leão” com início no Largo do Senado e que seguirá depois até às Ruínas de São Paulo e terminará na Praça do Tap Seac. O “Encontro de Mestres de Wushu” será concluído com um espectáculo de encerramento pelas 19h no Pavilhão Polidesportivo do Tap Seac.

A entrada em todas as actividades é gratuita, no entanto, ambas as cerimónias de abertura e encerramento, assim como o “Desafio Internacional de Combate”, carecem de bilhetes cuja distribuição gratuita terminou no passado dia 2 de Agosto. Contudo, os organizadores informam no sítio oficial do evento que vão distribuir “um número limitado de bilhetes para residentes locais e turistas” antes das respectivas actividades e no local onde estas se vão realizar.