Filipe de Souza foi ao pódio na estreia da competição TCR China

O macaense Filipe de Souza (Volkswagen) foi segundo classificado na ronda inaugural da competição TCR China, que foi disputada no último fim-de-semana, no Circuito Internacional de Xangai, que normalmente recebe a Fórmula 1.

Num campeonato em que as equipas podem optar por definir uma dupla de pilotos por carro, Filipe de Souza está a partilhar os comandos do Volkswagen com Samuel Hsieh, de Hong Kong. Assim na primeira corrida, foi disputada por Hsieh, com a vez de Souza a chegar na segunda. Finalmente na última prova, os comandos foram dividido entre os dois.

“A prova em que participei foi à chuva e o carro estava mesmo muito bem afinado para estas condições. Isto fez com que me sentisse muito confiante ao longo da corrida e pudesse andar muito depressa”, disse Filipe de Souza, ao PONTO FINAL.

“Fiquei mesmo feliz com o resultado. Mas reconheço que temos de encontrar uma afinação melhor para as provas disputadas com o piso seco”, acrescentou.

Assim na segunda prova do fim-de-semana, Filipe de Souza conseguiu o segundo lugar a 2.290 de Andy Yan (Audi). Apesar de um esforço final do macaense, que conduziu de forma muito intensa, já não foi a tempo de alcançar o homem da Audi. Em terceiro lugar terminou Alex Hui, colega de equipa de Souza, a 3.256, num bom resultado colectivo para a equipa Teamwork.

Na primeira prova, o colega do macaense, Hsieh, foi quarto a 10.581 do vencedor, o chinês Huang Chu Han, em Audi. O melhor da equipa Teamwork foi mesmo Sunny Wong (Volkswagen), no segundo lugar a 5.283 do vencedor, e Andy Yan (Audi) foi terceiro a 9.984 do líder.

Finalmente na última prova do fim-de-semana do TCR China, Filipe de Souza nem se chegou a sentar no carro. Samuel Hsieh foi o piloto da primeira metade da prova, e antes de passar o volante ao macaense, levou um toque de um adversário, que resultou num radiador furado e desistência. A dupla Audi Andy Yan e Huang Chu Han conquistou o triunfo.

J.S.F.