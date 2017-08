China inaugura ponte com solo de cristal no Rio Amarelo

Uma ponte com o solo inteiramente de cristal e 210 metros de comprimento foi inaugurada na China, no Rio Amarelo, um dos mais longos do mundo.

Situado junto à cidade de Zhongwei, na região de Ningxia, noroeste do país, a ponte está situada a 10 metros de altura e tem 2,6 de metros de largura.

Trata-se da primeira ponte de cristal inaugurada no Rio Amarelo, cuja bacia é considerada o berço da civilização chinesa, ainda que não seja a primeira estrutura deste tipo que foi aberta no país com fins turísticos.

No ano passado, a China abriu a ponte de cristal mais alta e longa do mundo, com 430 metros de comprimento e 300 de altura, no parque natural de Zhangjiajie, lugar que inspirou as montanhas Aleluia, do filme Avatar.