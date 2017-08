Bilhetes para o FIMM já estão à venda

Os bilhetes para o XXXI Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) já podem ser adquiridos na Bilheteira Online de Macau. A reserva dos bilhetes para o evento, que este ano adopta como tema “Estrelas em Ascensão”, pode ser feita por telefone e online. Até ao próximo dia 13, está disponível um desconto de 30 por cento na compra antecipada de bilhetes. O FIMM abre a edição deste ano com “Andrea Chénier” – ópera em quatro actos de Umberto Giordano – numa produção do Teatro Regio Torino, entre os dias 29 de Setembro e 1 de Outubro, no Centro Cultural de Macau.

