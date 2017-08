Bibiano Fernandes revalidou título mundial em menos de dois minutos

Sábado foi dia do Brasil na Arena do Cotai, com Bibiano Fernandes a revalidar o título de campeão mundial da One Championship de Peso-Galo. Já o compatriota, Adriano Moraes conseguiu segurar o título de Peso-Mosca.

O brasileiro Bibiano Fernandes revalidou o título de campeão mundial na categoria Peso-Galo (até 65 kg), do campeonato One Championship, após ter derrotado Andrew Leone, por submissão. Na Arena do Cotai, o brasileiro demorou menos de dois minutos a revalidar o título e a levar ao tapete o adversário norte-americano.

Era a principal luta do cartaz do evento de Artes Marciais Mistas (MMA) One: Reis e Conquistadores, que teve lugar no Sábado no Venetian. Contudo, demorou apenas 1.45 minutos, muito por causa de Bibiano Fernandes.

Mal o combate começou, o brasileiro encostou o oponente às cordas e com uma joelhada na zona média fez o adversário cair no rinque. A partir desse momento, socou sem parar a cabeça do opositor, acabando por prender o pescoço de Leone. Este último golpe foi suficiente para confirmar a vitória do brasileiro.

“É uma sensação fantástica e tenho de agradecer a Macau por me ter recebido tão bem. Quero também agradecer à minha família no Canadá e no Brasil, que apesar da diferença horária estiveram a acompanhar o combate”, afirmou, no final, Bibiano Fernandes de 37 anos.

Com este resultado, o “Flash” soma 13 vitórias consecutivas na carreira com um registo de 21 vitórias e três derrotas. Por sua vez, o americano passa a contar no currículo com oito vitórias e três derrotas.

Título de peso-mosca também ficou no Brasil

Também na categoria Peso-Mosca (até 60 kg) foi o Brasil que fez a festa, com a vitória de Adriano Moraes perante o cazaque Kairat Akhmetov. A vitória foi atribuída por uma decisão unânime do júri, mas mesmo assim os lutadores tiveram de disputar os cinco assaltos.

Adriano Moraes entrou pior do que o adversário no combate, mas a partir do segundo round mudou o rumo dos acontecimentos, com vários pontapés e murros certeiros em Akhmetov.

Por sua vez, o Cazaque apostou em levar o oponente ao chão, onde é mais forte, mas mesmo quando conseguiu fazê-lo, viu-se batido.

No final, Moraes vingou a vitória sofrida perante Akhmetov em Novembro de 2015, e segurou o título de Peso-Mosca do campeonato One Championship, tendo agora um registo de 16 vitórias e duas derrotas. Já o Cazaque sofreu a primeira derrota da carreira, passando a ter um registo de 23 vitórias e uma derrota.

Nos restantes dez combates, Hayato Suzuki bateu Joshua Pacio, por submissão, Shannon Wiratchai impôs-se a Rajinder Singh Meena, por K.O., Timofey Nastyukhin venceu Konji Anjy por decisão do júri e a lutadora Jomary Torres derrotou Rika Ishige por submissão.

Ainda por submissão Chen Lei bateu Saiful Merican, já por K.O. técnico Kotetsu Boku triunfou perante Eric Kelly e Leandro Issa derrotou Toni Tauru. Também Leandro Ataídes e Magomed Idrisov impuseram-se perante Michal Pasternak e Herbert Burns, respectivamente, por decisão unânime do júri. Finalmente, Marcin Prachnio bateu Gilberto Galvão por K.O..