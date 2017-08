Acidente com autocarro da Nova Era faz oito feridos

Um acidente com um autocarro da Nova Era que se despistou na zona do Reservatório na manhã de ontem resultou em oito feridos, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. O veículo, que se encontrava a percorrer a carreira 10B, destruiu várias protecções de ferro colocadas ao longo do passeio e parou apenas ao embater contra as escadas que dão acesso ao local onde são montadas as bancadas do Grande Prémio. Cerca de 15 pessoas estavam a bordo do autocarro na altura do acidente e o condutor saiu ileso. Dos oito feridos, seis tiveram de receber tratamento hospitalar.

