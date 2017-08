Zheng Anting sugere criação de projecto-piloto para renovação do bairro do Iao Hon

O deputado Zheng Anting levou ontem ao hemiciclo os problemas verificados em bairros antigos, nomeadamente no bairro do Iao Hon, relacionados com a precariedade das habitações e a falta de higiene. O deputado, que apontou a ausência de um plano geral para esta zona, questionou quando será melhorada a situação, com reparações e aperfeiçoamento do sistema de esgotos. Zheng Anting sugeriu ainda que o mesmo bairro seja usado como projecto-piloto de renovação, para reconquistar a confiança dos moradores. “Não temos um plano para resolver o problema do bairro do Iao Hon. São casas que têm proprietários, não posso correr com os moradores. Não tenho calendarização e também não tenho um plano para esse bairro. Um plano tem que ser traçado tendo em conta as decisões dos proprietários”, explicou Raimundo do Rosário.

