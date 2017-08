Quase metade dos candidatos à AL não nasceu em Macau

Quase metade dos candidatos às eleições para a Assembleia Legislativa de Macau não é natural do território, segundo dados constantes da lista, afixada ontem, das candidaturas definitivamente admitidas, onde há sete lusodescendentes.

As eleições por sufrágio directo para a sexta Assembleia Legislativa (AL), marcadas para 17 de Setembro, vão contar com 25 listas compostas por 192 candidatos, enquanto às por sufrágio indirecto (através das associações) apresentam-se seis listas com 15 candidatos, havendo apenas um colégio eleitoral (sector profissional) com duas listas e não apenas uma.

Sete lusodescendentes integram as 25 listas que vão a votos pelo sufrágio directo, dos quais apenas um é “cabeça de lista” – José Pereira Coutinho.

Do universo global de candidatos, 107 são naturais de Macau (51,69%), 87 nasceram no interior da China (42,02%) e 13 (6,28%) em outros países e regiões, principalmente na vizinha Hong Kong, mas também no Myanmar, Camboja e Austrália.

As mulheres representam 25,1% do total – com 52 candidatas a assentos no hemiciclo, das quais uma pelo sufrágio indirecto. Existem listas que não têm, porém, qualquer elemento do sexo feminino.

O candidato mais velho às eleições de 17 de Setembro é um empresário e actual deputado de 79 anos, enquanto o mais novo é um estudante universitário que vai chegar ao dia do escrutínio com 20 anos.

Os 207 candidatos disputam 26 lugares dos 33 lugares (14 pelo sufrágio directo e 12 pelo indirecto), estando os outros sete destinados a deputados que serão posteriormente nomeados pelo chefe do Executivo da Região Administrativa Especial.

Da lista figuram 22 actuais deputados (13 concorrem pela via directa e nove pela via indirecta).

Ontem realizou-se o sorteio das candidaturas para a atribuição de ordem no boletim de voto.

Desde ontem e até ao início da campanha, marcada para 2 de Setembro, decorre o período de proibição de propaganda eleitoral.