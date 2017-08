Período de pico da gripe regista “tendência de melhoria”

Os Serviços de Saúde anunciaram que apesar de Macau ainda se encontrar no período de pico da gripe, regista-se já uma “tendência de melhoria”. Contudo, o Governo continua a apelar à prevenção a todos os cidadãos, profissionais de saúde, instituições médicas e lares. Na passada quarta-feira foram admitidas no serviço de urgências do Centro Hospital Conde de São Januário 22 pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe. Este número revela uma diminuição significativa face ao pico alto da gripe registado a 16 de Julho, durante o qual assomaram às urgências 68 pessoas.

Quanto aos valores globais de casos de gripe detectados no decorrer do corrente ano foram registadas 60 pessoas, entre as quais 31 são do sexo feminino e 29 do sexo masculino com idades entre os 10 meses e os 98 anos.