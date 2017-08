Oferta de habitação pública vai quase duplicar mas não se sabe quando

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou ontem na AL que a oferta de habitação pública vai quase duplicar, mas sem se comprometer, contudo, com um calendário.

Raimundo do Rosário afirmou que três projectos de grande envergadura vão elevar a actual oferta para “pelo menos cerca de 90 mil”, ou seja, sensivelmente para o dobro. “Já não é mau. Se é ideal ou não é outra questão”, disse o secretário aos deputados. “Podem dizer que não é suficiente, mas a meu ver é aceitável”, sustentou.

Grande parte da projectada oferta vai nascer na zona A dos novos aterros, a maior das cinco áreas conquistadas ao mar, onde o Governo pretende construir 32 mil fracções, das quais 28 mil públicas. Outras devem ser erigidas noutras parcelas, mas Raimundo do Rosário afirmou ainda não haver uma decisão quanto ao número.

Outro grande projecto de habitação pública fica na Avenida Wai Long, na ilha da Taipa, nos terrenos revertidos após um caso de corrupção envolvendo o ex-secretário Ao Man Long, onde estava a ser construído o empreendimento de luxo La Scala, para onde estão previstos 8.000 fogos.

“Disse que não tenho calendarização. Nunca enganei os deputados”, vincou, recordando que “as coisas têm de ter o seu tempo” e têm de passar pelos respetivos “trâmites e procedimentos”. A título de exemplo, Raimundo do Rosário referiu o estudo de impacto ambiental – entretanto iniciado e que não estaria inicialmente previsto – que demora “12 a 15 meses”.

Neste âmbito, e precisamente a pensar no tempo, revelou ter sugerido a adjudicação por ajuste directo – em vez da realização de um concurso público – “porque pode poupar vários meses”. “Assumi esta responsabilidade. Se calhar, no futuro, o Comissariado de Auditoria vai perguntar, mas posso dizer que estou com a consciência tranquila”, afirmou.

