Mais de uma centena de agentes da PSP multados por abandonarem local de trabalho

Cento e vinte sete agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) foram multados na sequência de um processo disciplinar por terem abandonado o posto de trabalho em horário de serviço, noticiou a Rádio Macau, com base em informações divulgadas pelo Gabinete do Secretário para a Segurança.

O caso decorreu no período do Ano Novo Chinês do ano passado. A Rádio Macau explica que, ao longo de cinco dias, as imagens dos vários polícias envolvidos foram captadas por câmaras de vigilância interna, que demonstravam que teriam abandonado o local de trabalho.

A Rádio Macau avançou que, de acordo com o gabinete de Wong Sio Chak, foram investigados internamente 150 agentes no seguimento das suspeitas levantadas e que a investigação concluiu que 127 agentes de autoridade praticaram actos de infracção, tendo sido punidos com pena de multa no dia 30 de Junho.

Depois do sucedido, o CPSP ordenou as chefias dos vários serviços e corporações a reforçarem a fiscalização dos funcionários e as mensagens transmitidas nas acções de formação.