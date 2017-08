Conde S. Januário alvo de tentativa de burla telefónica

O hospital público de Macau foi alvo de tentativa de burla telefónica, um caso que resultou na sobrecarga da respectiva central e foi encaminhado para a Polícia Judiciária, que esta semana deteve um suspeito de uma vaga destes crimes.

Os Serviços de Saúde informaram, em comunicado, que o Centro Hospitalar Conde de São Januário recebeu “entre as 10:00 e as 12:30 horas, consecutivamente o telefonema de um alegado funcionário do Serviço de Migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública, envolvendo a tentativa de burla, o que sobrecarregou as linhas da central telefónica do hospital”.

A alegada tentativa de burla telefónica causou “a demora na ligação normal dos telefonemas para as consultas, mas não afectou a prestação de serviços médicos”.

O caso foi reportado à Polícia Judiciária, adianta o mesmo comunicado.

A PJ de Macau deteve na segunda-feira o primeiro suspeito de uma vaga de burlas telefónicas este ano, em que já foram registados 796 casos, 14 com prejuízo.

Chan Cho Man, porta-voz da PJ, explicou, numa conferência de imprensa na terça-feira, que o homem, residente de Macau, foi detido depois da queixa de uma vítima, uma mulher, à PSP. O alegado burlão usou o mesmo esquema que tem vindo a ser usado na maioria dos 796 telefonemas realizados este ano, em que se fez passar por um funcionário das autoridades policiais de Macau ou da China.

Neste caso, o homem, de 28 anos, fez-se passar por um responsável dos Serviços de Migração, e disse à mulher que esta estava envolvida num caso criminal e que tinha de pagar uma caução através de transferências bancárias.

A PJ concluiu que o suspeito esteve também envolvido em pelo menos mais um caso, que resultou numa burla de 11 mil dólares de Hong Kong.