Alexis Tam garante “resultados positivos” da lei de controlo do tabagismo

Alexis Tam afirmou que os resultados da implementação da “nova Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo”, feita ao longo dos últimos cinco anos, “têm sido positivos”.

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura apontou que o Governo tem desenvolvido um conjunto de medidas no âmbito legislativo, educativo, promocional e preventivo, seguindo o princípio “de forma gradual e por etapas”, tendo em conta as medidas de controlo do tabagismo recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, referiu que decorridos cinco anos da entrada em vigor da legislação, “de uma forma geral, o resultado da execução é satisfatório, no entanto o trabalho de controlo do tabagismo é um caminho longo e difícil, havendo necessidade de constantemente insistir em novas acções”.

As afirmações foram feitas no Simpósio sobre as Perspectivas de Trabalho de Controlo do Tabagismo que decorreu no passado dia 2, e divulgadas, em comunicado, pelos Serviços de Saúde.