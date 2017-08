Filipe de Souza veste as cores da Teamwork e ataca TCR China

O macaense está de regresso à competição, desta feita com um VW Golf, após o

acidente no circuito de Zhuhai, onde fracturou uma costela. Na primeiro prova

do recém-criado TCR China, Filipe de Souza procura um lugar entre os três

primeiros.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

O macaense Filipe de Souza começa este fim-de- semana a participação no

campeonato TCR China, no Circuito Internacional de Xangai, e vai vestir as cores

de uma equipa contra a qual está acostumado a competir: a Teamwork, de Hong

Kong. Uma novidade para o piloto que participa nesta competição com um

Volkswagen Golf Gti.

“Houve o convite para participar com eles no campeonato. Ainda estou a

conhecer bem a estrutura, mas é muito profissional e apostam em engenheiros

que vêm da Europa. Profissionais com experiência e que competem no

campeonato TCR Internacional”, disse, ontem, o piloto, ao PONTO FINAL.

“Hoje [ontem] só realizámos um pequeno teste de 30 minutos pelo que ainda

estou a conhecer bem a equipa. Mas o carro portou-se bem, precisa de ser

afinado, mas está bom. É o mesmo carro que usei no ano passado”, acrescentou.

Para a prova inaugural do campeonato, Filipe de Souza define como meta um

lugar entre os três primeiros. Contudo reconhece que precisa de participar nas

primeiras sessões de treinos livres para ver em que nível está a concorrência.

Este ano, o TCR China imita o conceito aplicado na Bélgica, com os fins-de-

semana a terem três corridas. Cada carro é tripulado por dois pilotos. Assim há

duas provas de 30 minutos, com cada piloto a participar apenas num. Depois há

ainda uma prova de uma hora, em que o tempo de condução é dividido pelos dois

pilotos. Esta época Samuel Hsieh, piloto de Hong Kong que já competiu várias

vezes em Macau, é o colega do macaense.

Regresso após acidente

O fim-de- semana marca também o regresso de Filipe de Souza à competição,

depois do acidente no Circuito Internacional de Zhuhai, em prova a contar para a

Taça de Carros de Turismo de Macau. Na altura, aos volantes de Chevrolet Cruze,

o macaense bateu forte na curva mais rápida do circuito e fracturou uma costela.

“Ainda não estou totalmente recuperado depois do acidente em Zhuhai, no qual

fracturei uma costela. Mas sinto-me bastante melhor estou entre 80 e 90 por

cento”, explicou sobre o seu estado.

Esta prova marca igualmente a estreia do campeonato que TCR China, que tem

agendadas outras quatro rondas. A próxima volta a ser no mesmo circuito, entre 26 e 27 de Agosto. Depois o campeonato visita para Zhejiang, a 7 e 8 de Outubro, e no fim-de- semana seguinte pára em Ningbo. A última prova acontece o Circuito Internacional de Guangdong, a 30 e 31 de Dezembro, no que promete ser uma passagem de ano celebrada a grande velocidade.