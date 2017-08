Plataforma com países de língua portuguesa aposta no financiamento de infra-estruturas

O Chefe do Executivo entende que o sector financeiro de Macau deve aproveitar as oportunidades de financiamento de infra-estruturas nos Países de Língua Portuguesa. Este foi um dos exemplos avançados ontem por Fernando Chui Sai On, após ter sido questionado pelo deputado Tsui Wai Kwan para que explicasse o papel que os serviços financeiros locais podem assumir no âmbito das medidas de apoio à plataforma anunciadas pelo Primeiro-Ministro, Li Keqiang, durante a visita a Macau, em Outubro do ano passado.

“A criação de uma indústria financeira com características próprias passa pela locação financeira, gestão de activos, centro de liquidação para os países lusófonos ou prestação de apoio às empresas”, afirmou, ontem, Chui Sai On.

“Ao nível das infra-estruturas, o nosso sector pode fazer os empréstimos que são necessários, assim também se desenvolve o sector da locação financeira, em coordenação com a política Um Faixa, Uma Rota, ao mesmo tempo que se desenvolvem os talentos locais”, acrescentou.