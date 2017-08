Obras no terminal das Portas do Cerco e serviço shuttle na ponte até Hong Kong

O terminal subterrâneo de autocarros nas Portas do Cerco vai receber obras durante dois meses com o objectivo de tornar o ambiente mais respirável, ao nível da temperatura e da ventilação. A situação foi revelada em reposta a uma pergunta de Ho Ion Sang, deputado dos Kaifong.

“O ambiente do terminal das Portas do Cerco parecer um forno, é inevitável suar e o ar fica pesado. O Governo tem alguma medida de curto prazo para resolver o problema?”, perguntou o legislador.

“É o primeiro terminal subterrâneo em Macau, mas a situação deixa algo a desejar”, admitiu o líder do Executivo. “Para não afectar o funcionamento dos autocarros a primeira fase [das obras] vai levar dois meses e no final o espaço é dotado de um sistema de climatização com o dobro da capacidade actual. Pelo menos é essa a solução para o problema”, explicou.

Ainda no que diz respeito às questões relacionadas com o sistema de transportes de Macau, Fernando Chui Sai On abordou a questão a situação da ponto que vai ligar o território a Hong Kong, passado por Zhuhai.

“As regiões estão a negociar um sistema de seguro inovador para as três regiões. Também vai haver um concurso público para definir o serviços de autocarros shuttle e os resultados devem ser anunciados em meados de Agosto. Havendo consenso os resultados vão ser anunciados quanto antes”, respondeu Chui a Gabriel Tong, que tinha colocado a questão sobre o mega-projecto.

O representante máximo da RAEM informou ainda que tem havido reuniões regulares entre as três regiões para discutir e afinar os mecanismo de salvamento e outros para as situações que aconteçam na ponte. Além disso, vai ser criado um parque de estacionamento na Ilha Artificial, que faz a ligação entre Macau e a ponte, com cerca de 3.000 lugares para veículos ligeiros e 2.000 para motos. Há também uma área reservada para as empresas de transportes.

