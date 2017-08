Leong Heng Teng teve entrada “triunfal” no plenário

Quando o Chefe do Executivo entra no Plenário, faz parte da tradição todos os deputados levantarem-se em sinal de respeito. Mas ontem o caricato aconteceu, após o intervalo, o porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, regressou ao seu lugar e todos os deputados e membros do governo se levantaram na expectativa que viesse Chui Sai On.

Só que Leong Heng Teng entrou mesmo sozinho na sala de Plenário e sentou-se naturalmente, o que fez com que surgisse uma onda de risos entre os deputados e membros do governo presentes, que se voltaram a sentar. O caso deixou Leong visivelmente divertido.