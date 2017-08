Governo atribuiu 110 casas a funcionários públicos este ano

Desde o início do ano até ontem, o Governo tinha atribuído 110 casas a funcionários públicos, entre os quais alguns agentes das forças de segurança. O número foi avançado pelo Chefe do Executivo, na sessão de perguntas e respostas com os membros da Assembleia Legislativa.

“O governo já atribuiu 110 habitações para os funcionários públicos este ano, entre os quais alguns agentes de segurança”, afirmou Chui, após ter sido questionado por Leong Veng Chai.

O antigo Comissário-chefe do Estabelecimento Prisional de Macau questionou também quais as medidas tomadas para motivar os trabalhadores das forças de segurança, tendo o Chefe do Executivo prometido a criação de um centro de recreio para o pessoal.

Chui Sai On disse ainda que o novo Estatuto das Forças de Segurança vai ser publicado no Boletim Oficial “muito em breve”.