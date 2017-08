Federação dos Cidadãos de Macau distribuiu panfletos promocionais com referência a Che Guevara

A “Federação dos Cidadãos de Macau”, dirigida por um dos candidatos às eleições legislativas de Setembro, esteve ontem a distribuir panfletos nas zonas da Rua do Campo e de Toi San. Os folhetos apresentavam uma fotografia de Sze Lee Ah, número um da lista, com um chapéu similar àquele envergado por Che Guevara na sua fotografia icónica. A imagem é acompanhada pela mensagem “Macau não será mais diferente, por favor apoiem a Federação dos Cidadãos de Macau”.

Além de uma apresentação do envolvimento do candidato nos problemas dos jovens de Macau, o panfleto contém ainda a mensagem: “Estou disposto a ouvir as exigências dos jovens e espero estar à altura das expectativas que eles têm sobre mim e fazer com que Macau deixe de ser diferente”.

Sze Lee Ah foi mandatário do comité de candidatura de Chan Meng Kam ao escrutínio de 2013. À semelhança do deputado eleito pela via directa, o dirigente da “Federação dos Cidadãos de Macau” é também natural da província de Fujian.