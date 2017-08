Chefe do Executivo quer estudar as razões da infelicidade em Macau

Fernando Chui Sai On nasceu há 60 anos em Macau, é o líder do Governo desde 2009, e ontem foi questionado pelos deputados, durante cerca de três horas, sobre temas como falta de habitação, melhoria das condições dos serviços de saúde, maior apoio à população idosa, entre outros. Apesar destes factos, o Chefe do Executivo considera que é preciso fazer um estudo para saber as razões que fazem com que a população se declare pouco satisfeita nos índices de felicidade.

“O nível de felicidade da população não é assim tão satisfatório”, confessou Chui Sai On, ontem na Assembleia Legislativa. “Isto merece a nossa atenção, do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo, para percebermos que aspectos fazem com que a população não esteja satisfeita. Também para sabemos os problemas sociais”, afirmou.

O reconhecimento dos problemas chegou depois do deputado Si Ka Lon ter questionado Chui Sai On sobre a razão pela qual algumas pessoas sentem que não estão a colher os benefícios do desenvolvimento económico.

Porém, o chefe do governo mostrou-se reticente em distribuir directamente à população “os frutos do desenvolvimento económico”.

“Tinha-me comprometido a estudar um mecanismo para a partilha dos frutos do desenvolvimento económico para a população. Mas também me preocupo com outra questão porque a partilha directa das receitas pode criar alguns problemas, sobretudo quando a economia estiver numa fase má”, explicou, após a sugestão de Si Ka Lon para a constituição de um fundo para a população com as receitas brutas do jogo.

Mesmo assim, Chui Sai On admitiu que pode ser ponderada uma outra forma de garantir que a riqueza gerada pelo território é distribuída de forma mais justa, mas sempre dentro da gestão que não cause um défice nas contas públicas.

