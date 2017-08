Sporting com plantel quase fechado para atacar campeonato Bolinha

O campeonato de futebol sete foi adiado para o próximo mês, devido ao encontro da Selecção diante da Índia, mas o clube leonino já tem a preparação bem definida. Nuno Capela mantém-se como treinador, à imagem do campeonato de futebol onze.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

Apesar do início do campeonato de futebol sete ter sido adiado para Setembro, o grupo de 14 jogadores com que o Sporting de Macau vai atacar a competição está quase fechado. A informação foi fornecida ontem, ao PONTO FINAL, pelo presidente Leonel Borges.

“Em princípio vamos inscrever os 14 atletas porque é esse o número oficial”, afirmou. “Mas não posso dizer que o plantel já está fechado, porque na iminência de aparecer o Cristiano Ronaldo, revoltado com o Real Madrid, seria aceite de braços abertos”, acrescentou, em tom bem-disposto.

O dirigente não quis ainda anunciar os atletas que vão participar, mas admitiu que a maior parte do grupo representou as cores do clube no campeonato de futebol onze, havendo ainda entre quatro a cinco reforços.

Para a competição que começa no próximo mês está igualmente confirmado o nome de Nuno Capela nos comandos dos leões. Contudo, os objectivos dos verdes-e-brancos para a Bolinha só vão ser definidos claramente mais tarde, quando se conhecerem melhor os adversários.

“Não digo que o nosso objectivo passe pela manutenção, mas pelo menos temos essa esperança, porque queremos participar novamente para o ano na prova. Nesta altura é muito complicado estar a definir um objectivo preciso, porque ainda nem conhecemos as outras equipas”, explicou o responsável do clube.

“Mas a nossa expectativa é mais elevada do que no futebol onze, que é uma modalidade mais complicada porque é mais cara. Esperamos ficar na primeira divisão e bem. Tudo o que vier além disso será bom”, sublinhou.

Adiamento vai beneficiar espectáculo

Inicialmente estava previsto que o campeonato de futebol sete tivesse início em Agosto. Contudo o facto da selecção do território defrontar a 5 de Setembro a Índia, em partida a contar para o Grupo A de qualificação da Taça da Ásia, levou ao adiamento das competições locais.

Esta é uma alteração que o presidente do Sporting de Macau considera positiva principalmente na vertente desportiva, que diz poder sair beneficiada com as temperaturas menos elevadas.

“Agora é melhor, mesmo quando os jogos são em Agosto, porque já são disputados à noite. Antes eram de dia porque não havia iluminação artificial. De qualquer maneira parece-me que é necessário ter em conta que Julho e Agosto são meses com temperaturas muito elevadas. Os jogadores aguentam o esforço, mas acredito que com temperaturas mais baixas a vertente desportiva sai beneficiada”, defendeu.

Pela mesma razão, o dirigente do clube leonino considerou igualmente que era importante que o futebol onze não se prolongue além de Maio.