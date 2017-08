Rato, Ling, Lei & Cortés – Advogados abre escritório em Portugal

O escritório de Advogados Rato, Ling, Lei & Cortés – Advogados (Lektou) abre portas em Lisboa a partir de dia 1 de Setembro.

O escritório de Lisboa propõe-se assegurar um papel de plataforma entre os clientes dos Países de Língua Portuguesa, Macau e República Popular da China que aí possuem operações ou que querem investir nesses países.

Além da sede em Macau, a Lektou faz parte, desde Julho de 2016, de uma joint-venture na China continental – o ZLF Law Office – em parceria com escritórios de toda a República Popular da China e de Hong Kong. A expansão para Portugal faz parte da estratégia de internacionalização da Lektou para melhor servir os seus clientes e para se posicionar como legal player na plataforma existente entre a RPC e os Países Oficiais de Língua Portuguesa.

No escritório português vai estar uma equipa profissional de prestação de serviços jurídicos em várias línguas, incluindo chinês, que vai ser liderada por Óscar Alberto Madureira, de regresso à Lektou depois de ter ocupado o cargo de Senior Legal Counsel na Melco Entertainment, em Macau. O advogado tem experiência em ambas as jurisdições e, em Portugal, ocupou o cargo de consultor jurídico no Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, na Direcção Geral de Viação Portuguesa e no Consulado Honorário da República da Guiné Bissau em Portugal.