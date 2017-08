Obras no “Morpheus” do City of Dreams retomadas na sexta-feira

As obras de construção da unidade hoteleira “Morpheus” – a quinta torre a ser construída no City of Dreams – foram retomadas na passada sexta-feira, informou a operadora de jogo Melco Resorts and Entertainment ao portal GGRAsia. A suspensão tinha sido decretada pelo Governo da RAEM após a morte de um trabalhador de 33 anos da China continental, a 14 de Julho, no local de construção do empreendimento cujo valor ascende a mil milhões de dólares americanos.

Numa conversa telefónica que manteve com analistas, Lawrence Ho, presidente e director-geral da Melco, informou que a suspensão afectou a inauguração do empreendimento, apontada para “o primeiro ou segundo trimestre do próximo ano”. Segundo avança o GGRAsia, estas informações foram divulgadas no dia anterior ao retomar dos trabalhos de construção. Lawrence Ho indicou ainda que o casino a construir no “Morpheus” será destinado aos “melhores clientes da casa”, esclarecendo que estes são os jogadores de massas.

O hotel “Morpheus” foi projectado pela arquitecta iraquiana Zaha Hadid, falecida no ano passado, e considerada pela TIME uma das “100 Pessoas Mais Influentes do Mundo”. A torre terá uma altura máxima de 160 metros e irá compreender aproximadamente 780 quartos.