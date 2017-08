Lucros da SJM desceram 12,9% no primeiro semestre

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem lucros de 955 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre do ano, menos 12,9% face ao período homólogo do ano passado.

As receitas totais do grupo ascenderam a 20.641 milhões de dólares de Hong Kong nos primeiros seis meses do ano, com as do jogo a corresponderem a 20.375 milhões de dólares de Hong Kong, ou seja, menos 2% em termos anuais homólogos, o que resultou numa diminuição da quota de mercado da SJM para 16,7%.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) situou-se nos 1.508 milhões de dólares de Hong Kong, menos 7,7% face ao mesmo período do ano passado, referiu, em comunicado.

Na mesma nota, a SJM especificou que as receitas de jogo do segmento VIP (grandes apostas) totalizaram 9.817,9 milhões de dólares de Hong Kong, um declínio de 3,4%, enquanto as do mercado de massas desceram 0,5% para 10.135,2 milhões de dólares de Hong Kong em termos anuais homólogos.

Numa altura em que as operadoras de jogo obtêm resultados positivos, o diretor executivo da SJM, Ambrose So, sublinhou contratempos na construção do seu projecto no Cotai.

“A construção do Grand Lisboa Palace, o futuro resort integrado da SJM no Cotai, que começou em Fevereiro de 2014, fez bom progresso na primeira metade de 2017. No entanto, um acidente industrial no local levou à suspensão dos trabalhos de construção desde 18 de Junho até à data deste relatório. A SJM está a trabalhar com as autoridades locais para conseguir recomeçar os trabalhos, e continua a antecipar a abertura do Grand Lisboa Palace para a segunda metade de 2018”, pode ler-se.

Quando inaugurado, o Grand Lisboa Palace terá uma área total de 521 mil metros quadrados. Mais de 90% da área total será dedicada a instalações não-jogo, incluindo hotéis, como o “Palazzo Versace” e “Karl Lagerfeld”, num total de dois mil quartos.

O primeiro projecto da SJM no Cotai tem um orçamento estimado em 36 mil milhões de dólares de Hong Kong.