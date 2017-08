Ká-Hó já tem estação de vigilância de qualidade do ar

Entrou ontem em funcionamento a nova estação de vigilância da qualidade do ar na berma da estrada em Ká-Hó, anunciou a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), revelando a vontade de melhorar a rede de vigilância de qualidade do ar nesta região. O controlo vai ser feito consecutivamente, durante 24 horas.

A nova estação foi instalada na Estrada de Nossa Senhora em Ká-Hó uma vez que a zona está próxima da estação eléctrica, terminal de combustíveis e cais de águas profundas. “A situação da qualidade do ar na zona referida é uma das preocupações da população no local porque passam, diariamente, por ali muitos automóveis industriais”, lê-se em comunicado dos SMG.

Contabilizam-se na totalidade seis estações fixas de vigilância da qualidade do ar no território. As informações da estação serão disponibilizadas na página electrónica do índice da qualidade do ar em tempo real.