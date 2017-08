Os deputados pró-democratas António Ng Kuok Cheong e Au Kam San colocaram ontem no facebook uma fotografia onde brincam com as indicações para o período da pré-campanha eleitoral. Na foto, os dois aparecem com a cara censurada, podendo ler-se em chinês um pequeno texto, que numa tradução livre, diz que apesar de não poderem mostrar a cara, continuam a servir os cidadão.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...