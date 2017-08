Real Madrid com acordo para centro de entretenimento em Hengqing

O clube de Cristiano Ronaldo assinou uma parceria com duas empresas de Hong Kong para a abertura de um centro de entretenimento na Ilha da Montanha onde as pessoas vão poder viver o mundo do futebol de forma interactiva.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

As empresas eSun Holdings e Lai Fung Holdings chegaram a um acordo com o Real Madrid para utilizarem a marca do clube num centro de entretenimento, que está a ser construído na Ilha da Montanha. O acordo foi revelado ontem pelas duas empresas de Hong Kong em comunicado à bolsa.

No entanto, para que o acordo se concretize é necessário que a Lai Fung, empresa detida pela eSun, consiga garantir a cedência de mais terrenos no projecto que se encontra actualmente e desenvolver no Interior da China, e que tem o nome de Novotown.

“As discussões entre a Lai Fung e o governo de Hengqing para a concessão de uma segunda fase de terrenos para o desenvolvimento do Novotown estão neste momento a decorrer”, afirmou a empresa em comunicado.

Sobre os termos do acordo, é explicado que o clube onde joga Cristiano Ronaldo vai ceder os direitos de propriedade intelectual e que em troca recebe pagamentos, na grande maioria em forma de direitos de marca, dependendo do montante gerado pelo centro de entretenimento. O contrato entre as duas partes tem a duração de 10 anos, com a opção de ser prolongado por igual período.

“O espaço vai cobrir uma área aproximada de 12 mil quilómetros quadrados e vai permitir às pessoas terem acesso a experiências interactivas relacionadas com o futebol, assim como áreas de restauração e vendas concessões para vendas a retalho”, pode ler-se.

Sobre as razões para este acordo, a Lai Fung sublinhou que “as experiências relacionadas com o futebol disponíveis no parque vão ser inovadoras, permitindo alargar os horizontes do entretenimento em Novotown e em Hengqing”. Ao mesmo tempo é destacado que “a associação com o Real Madrid vai aumentar a exposição da Lai Fung; e melhorar as perspectivas de negócio”.

Quanto à primeira fase do projecto Novotown, de acordo com um comunicado recente da Lai Fung à bolsa, o objectivo passa por realizar a abertura da primeira fase do centro no final do próximo ano. Na primeira etapa, o espaço vai incluir um hotel Hyatt Regency, assim como outras atracções fornecidas em parceria com o estúdio de Hollywood Lionsgate Entertainment World e a National Geographic.