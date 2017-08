Nascimento de Camilo Pessanha celebrado em Macau colecção de selos

Os Serviços de Correios e Telecomunicações propuseram e Fernando Chui Sai On aceitou. O 150.º aniversário do nascimento do escritor Camilo Pessanha vai ser celebrado com a emissão de vários selos. A informação foi publicada ontem em Boletim Oficial.

A nova colecção vai entrar em circulação a 7 de Setembro deste ano, precisamente no dia em que Camilo Pessanha nasceu. Assim vão ser postos a circular 300 mil selos de duas patacas, 300 mil de 5,5 patacas e 300 mil blocos com selos de 12 patacas.

Camilo Pessanha nasceu a 7 de Setembro de 1867, em Coimbra, e morreu em Macau, terra que adoptou como a sua, a 1 de Março de 1926. A colecção de poemas Clepsidra é a sua principal obra.