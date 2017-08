Macau regista primeiro caso local de febre de dengue

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) confirmaram ontem o primeiro caso local de dengue do ano, um homem de 60 anos.

Segundo um comunicado dos SSM, o homem apresentou sintomas de febre, dores musculares e articulares na passada quinta-feira, tendo no domingo recorrido ao hospital, já com erupções cutâneas. Ontem, o Laboratório de Saúde Pública confirmou o resultado positivo do teste ao vírus da febre de dengue.

O facto de o doente não ter viajado ou saído de Macau antes da manifestação dos sintomas, além da data dos sintomas e do resultado do teste laboratorial, “levaram a que o caso fosse classificado como o primeiro caso local de febre de dengue registado na RAEM este ano”, indica o comunicado.

O paciente apresenta agora febre baixa e o seu estado clínico é considerado estável. Nenhum dos familiares com quem reside ou colegas de trabalho apresentaram sintomas semelhantes aos da febre de dengue, informam os SSM.

Apesar de este ser o primeiro caso local, outros cinco casos de febre de dengue foram registados em Macau este ano, sendo, no entanto, casos importados, em que os doentes foram infectados fora de Macau.