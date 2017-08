Juízes portugueses com contratos renovados por dois anos

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, aprovou a renovação dos contratos Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro e de Jerónimo Alberto Gonçalves Santos por um prazo de dois anos. A notícia foi revelada ontem, através de despacho, no Boletim Oficial de Macau.

O novo contrato de Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro é para a posição de Juiz Presidente do Tribunal Colectivo dos Tribunais de Primeira Instância e entra em vigor a 15 de Outubro deste ano.

Por sua vez, o contrato de Jerónimo Alberto Gonçalves Santos é para as funções de Juiz dos Tribunais de Primeira Instância e entra em vigor a partir do início do próximo mês.