Joshua Pacio regressa a Macau e aposta no apoio da comunidade filipina

O lutador Joshua Pacio vai regressar a Macau no Sábado para participar no torneio de artes marciais mistas na Arena do Cotai, no Venetian, e destaca como motivação o facto de contar com o apoio da comunidade filipina. No território, o lutador da ex-colónia espanhola, de 21 anos, vai ter pela frente o japonês Hayato Suzuki, num encontro da categoria peso palha, ou seja para lutadores com cerca de 52 quilograma.

“Adoro lutar em Macau. A arena é fantástica, realmente de classe mundial. Além do mais, há muitos Filipinos a viver lá. Anteriormente quando competi em Macau senti mesmo que estava a competir em casa. É uma energia muito palpável. Estou ansioso para voltar a entrar naquela rinque”, disse Joshua Pacio, ao portal Pinoy Sports.

Na primeira vez que esteve no território, em Agosto do ano passado, o filipino, também conhecido como “A Paixão”, teve pela frente o tailandês Kritsada Kongsrichai, que acabaria por derrotar.

Neste momento, Pacio tem um registo de nove vitórias e uma derrota. Os triunfos foram alcançados em cinco ocasiões por submissões e três vezes por K.O. técnico.

Já Hayato Suzuki tem 31 anos e conta no currículo com 16 vitórias e 2 empates. Entre as conquistas, seis foram por submissão, cinco porque K.O e cinco por decisão do júri.

“Vai ser uma luta cheia de acção, na qual não vou poder ser complacente. Além disso, tenho de estar sempre dois ou três passos à frente dele”, explicou o filipino sobre a luta.

O evento de Sábado, promovido pela One Championship, tem o título de One: Kings and Conquerors e tem como cabeça de cartaz o combate entre o brasileiro Bibiano Fernandes e Sérgio Leone. Este combate, da categoria de peso galo, para lutadores com pesos entre os 57 e 61 kg, vai valer a entrega do título mundial.